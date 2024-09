«Promi Big Brother»: Diese neuen Kandidaten mischen den Container auf

Zuwachs für die Wohngemeinschaft im kommenden «Promi Big Brother»–Container: Der Sender Sat.1 hat zwei neue Gesichter für die kommende zwölfte Staffel verkündet. Zum einen wurde am Sonntag (22. September) offenbart, dass Neu–Single Verena Kerth (43) einziehen wird. «Den grössten Respekt habe ich davor, die wahren Gesichter der Teilnehmer kennenzulernen», so Kerth in einem Statement zu ihrer Teilnahme.