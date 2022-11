Am Dienstagabend (29. November, Sat.1) standen bei «Promi Big Brother» zwei Abschiede an. «Goodbye Deutschland»-Auswanderin Catrin Heyne (38) musste in Show zwölf zunächst die Garage verlassen. Für sie als «Underdog» sei es der «Knaller» gewesen, überhaupt in dem berühmten Format stattgefunden zu haben, erklärte sie nach ihrem Auszug im Gespräch mit Marlene Lufen (51) und Jochen Schropp (44). Reality-TV-Star Jennifer Iglesias (24) konnte nach dem Voting-Duell zunächst aufatmen.