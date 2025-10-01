«Promi Big Brother»: Diese Promisöhne und -töchter machten schon mit

Achim Petry und Sarah–Jane Wollny

Er bringt «Humor, Ehrgeiz und Bodenständigkeit» mit in die Promi–WG, wie der Sohn von Wolfgang Petry (74) vorab dem Sender verriet. Achim Petry wolle «neue Eindrücke gewinnen, an Grenzen gehen und einfach nur Spass haben», gab der 51–Jährige, der wie sein Vater als Sänger unterwegs ist, weiter an. Nicht nur Petry, auch eine seiner Mitbewohnerinnen kann auf prominente Familienunterstützung zählen: Sarah–Jane Wollny (27) zieht ins Haus. Die Tochter von Silvia Wollny (60), die selbst 2018 die sechste Staffel von «Promi Big Brother» gewonnen hat, will sich «als starke, selbstbewusste Frau» in der Realitysendung präsentieren. Gleichzeitig habe sie «den grössten Respekt davor, mit fremden Menschen unter einem Dach zu leben. Ich komme zwar aus einer Grossfamilie, aber ‹Promi Big Brother› ist eine andere Hausnummer.» Silvia Wollny und ihre Kinder sind durch die Doku–Soap «Die Wollnys – Eine schrecklich grosse Familie» bekannt geworden.