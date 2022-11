«Promi Big Brother»: Dieser Star steigt bereits freiwillig aus

Zoff auf dem Dachboden

Ob der Zoff auf dem Dachboden Schuld an Hufens frühzeitigem Ausstieg war? Dort herrschte schliesslich von Beginn an dicke Luft zwischen den Influencern Walentina Doronina (22) und Jeremy Fragrance (33). Zur Diskussion standen in Folge zwei unter anderem die Themen Instagram-Follower und Gagen. Allerdings war Doronina schon kurz nach dem Einzug am Freitagabend «genervt» von dem Duft-Influencer, nachdem der seinen weissen Anzug nicht ablegen wollte. Für sie sei der 33-Jährige «respektlos», ein «Arschloch» und ein «Psychopath».