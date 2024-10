«Promi Big Brother»: «DSDS»-Star muss Container verlassen

Brisantes Trio bleibt im Haus

Vor der offenen Nominierung stand eine Challenge an, in die Mike Heiter Matze Höhn (28) und Mimi Fiedler (49) schickte. Mimi musste sich im Basketball–Duell geschlagen geben und wurde nominiert. Somit stand sie gemeinsam mit Lahouar auf der Liste des drohenden Exits. Nach der offenen Nominierung gesellten sich Max Kruse (36), Elena Miras (32) und Daniel Lopes (47) zu ihnen. Bei der Nominierung entschieden sich viele Bewohnerinnen und Bewohner für Miras, besonders Lahouar machte deutlich, was sie von der Ex ihres Partners hält: «Ich möchte mit so bösartigen und hasserfüllten Menschen nichts zu tun haben.»