«Promi Big Brother»: Erste Bewohner und Starttermin verkündet

«Wer sich Realitystar schimpfen will, der muss bei ‹PBB› mitgemacht haben. Das ist Kult», erzählt er in der Pressekonferenz zu seiner Motivation für die Teilnahme. Schon als Kind habe er die Staffel mit Jürgen Milski und Zlatko Trpkovski geguckt und «da wusste ich, da will man mitmachen und dabei sein». Und wen würde sich Heiter im Container als Mitbewohner wünschen? «Es gibt viele Kollegen, die auch Reality machen, zum Beispiel Gigi [Birofio, Anm. d. Red], das wäre sehr lustig.» Auch auf wen er nicht treffen will, steht für ihn fest. «Aktuell gibt es da grade nur einen Namen, das ist Kim», sagt er über Dschungelcamp–Mitbewohnerin und Ex–Flamme Kim Virginia (29). «Die habe ich nicht so Lust, da zu sehen. Bei dem Rest werde ich schon eine Lösung finden.» Vermissen werde er in der Show «Ruhe und in den vier Wänden alleine sein».