«Promi Big Brother»: Jeremy Fragrance steigt freiwillig aus

«Ich hätte es gewonnen»

«Ich glaube sogar, ohne scheiss, dass ich das gewinnen würde, wenn ich bleibe. Also jetzt ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte es gewonnen, wenn ich bleibe», sagte der Parfüm-Influencer überzeugt. «Aber ich werde gehen, aufgrund folgender Sache: Ich war sieben Tage hier hungern, fasten. Dann hatte ich diese Story mit der Walentina, von böser Entwicklung zu guter Entwicklung. Ich liebe es. Und dann wurde ich belohnt mit diesem Bereich hier den ganzen Tag. Und das war für mich so ein Gewinn, dass ich sagte: Ich beende es, wenn es am schönsten ist.»