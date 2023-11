«Promi Big Brother»: Knossi verkündet Verlängerung

Überraschende Ankündigung am Montag bei «Promi Big Brother»: Das Format geht nach dem Ende der bei Sat.1 ausgestrahlten Staffel in eine weitere Runde. Influencer Jens Knossalla (37) stellte gestern im Gespräch mit den Moderatoren Marlene Lufen (52) und Jochen Schropp (45) seine «Big Brother: Knossi Edition» vor. Sie wird am 12. Dezember starten, also eine gute Woche nach dem Finale der regulären Show am 4. Dezember.