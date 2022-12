«Promi Big Brother»: Komiker Jörg Knör verlässt die Garage

Ehe sich Fragrance dem Wocheneinkauf widmete, sprach er vorab aber noch mit Schropp und Lufen über seine «PBB»-Zeit, seinen freiwilligen Exit und seine Doku, die am Freitag ausgestrahlt wird. «Ich fühle mich geehrt, dass ich so gepusht werde, obwohl ich gegangen bin», so der gewohnt selbstbewusste Fragrance. Plötzlich brach der 33-Jährige vor laufender Kamera aber in Tränen aus, als er anfing, über den Grund für seinen Ausstieg zu sprechen. Jenen verriet er schlussendlich aber nicht.