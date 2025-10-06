«Promi Big Brother»: Leyla Lahouars turbulentes Jahr nach ihrem Sieg

Lahouars schwierige Zeit im TV–Container

Zugegeben, für Leyla Lahouar war die Zeit im «Promi Big Brother»–Container nicht immer leicht. Gemeinsam mit ihr zog Mike Heiter (33) ein, den sie wenige Monate zuvor im Dschungelcamp kennengelernt und lieben gelernt hatte – ebenso wie dessen Ex–Freundin und Mutter seiner Tochter, Elena Miras (33). Vor allem diese Konstellation brachte Lahouar an ihre Grenzen. Dennoch endete das TV–Abenteuer für sie positiv: Noch während der Show machte Heiter seiner Freundin einen Heiratsantrag. Und im grossen Finale setzte sich Lahouar schliesslich gegen ihren Neu–Verlobten sowie Alida Kurras (48), Matze Höhn (29) und Jochen Horst (64) durch. Als Siegerin durfte sie sich über eine Prämie von 100.000 Euro freuen.