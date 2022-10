«Promi Big Brother»: Macht Jörg Knör in der Jubiläumsstaffel mit?

Langsam nimmt die Riege der Promis, die bald in den TV-Container ziehen, Formen an. Angeblich soll auch der Entertainer Jörg Knör (63) zu den Persönlichkeiten gehören, die in wenigen Wochen bei «Promi Big Brother» in Sat.1 zu sehen sein werden. Das möchte zumindest die «Bild»-Zeitung in Erfahrung gebracht haben.