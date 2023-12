«Promi Big Brother»: Manuela Wisbeck entflieht dem Container-Frust

In weiteren Rückblicken auf die vergangenen Stunden, in denen teils auch der am Vortag rausgeworfene Ron Bielecki (25) noch zu sehen war, machten es sich die Promis unter anderem in Duos in einem Hot Tub gemütlich. Dabei kamen Iris Klein (56) und ihr ehemaliger Partner Peter (56) einmal mehr auf ihre Beziehung zu sprechen. «Nur schlechte Momente» habe es laut Iris gegeben und er habe «einfach alles kaputt gemacht», erklärte sie unter Tränen.