«Promi Big Brother»: Peter Klein & Yeliz Koc sind die ersten Bewohner

Yeliz Koc wird ihre Tochter am meisten vermissen

Yeliz Koc hingegen freut sich darauf, zwei Wochen keinen Kontakt zur Aussenwelt zu haben. Das sei für sie «wie Urlaub», sagte sie in der Pressekonferenz. Trotzdem werde es ihr sehr schwerfallen über zwei Wochen lang, keinen Kontakt zu ihrer Tochter zu haben. «Am meisten werde ich meine Tochter vermissen. Es ist das erste Format, in dem ich nicht Kontakt halten darf.» Doch sie wisse ihr Kind bei ihrer Mutter in guten Händen. Sie selbst erfülle sich mit der Teilnahme an «Promi Big Brother» einen grossen Traum. «Ich mache das nicht nur für mich, sondern auch für meine Tochter. Ich weiss, dass sie später dankbar dafür sein wird.»