«Promi Big Brother»: Rainer Gottwald gewinnt Jubiläumsstaffel

Was macht er mit der Siegprämie?

Rainer Gottwald hat sich neben dem Titel auch das Preisgeld von 100.000 Euro gesichert. Was er damit plant, hat er schon verraten. Der gebürtige Baden-Württemberger kennt einige arme Leute in Thailand, die etwas von dem Geld abbekommen sollen. Einen weiteren Teil will er an ein Hospiz spenden.