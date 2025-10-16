«Promi Big Brother»: Sarah-Jane Wollny zeigt Charakter und fliegt raus

Sie hätte sich selbst schützen können

Sehr zum Leidwesen von Wollny, denn ihre Niederlage im Studio bedeutete für sie wenig später den Rauswurf durch das Publikum. Besonders bitter für sie: Beim Supermarkt–Einkauf hatte sie kurz zuvor noch ein unmoralisches Angebot erhalten: Den Einkauf für die Gruppe sausen lassen und dafür vor der anstehenden Nominierung geschützt werden. Doch sie lehnte ab – und durfte so zumindest «erhobenen Hauptes» und im Wissen, als Teamplayerin im Gedächtnis zu bleiben, gehen.