Die Influencerin Walentina Doronina (22) sammelte mit den Dating-Shows «Ex on the Beach» und «Are You The One?» Reality-TV-Erfahrung. Diana Schell (52) stand bisher für den Homeshopping-Sender HSE vor der Kamera. Zuletzt sorgte sie für Aufsehen, als sie sich mit 51 Jahren für den «Playboy» auszog.