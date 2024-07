«Promi Big Brother»: Sat.1 zeigt die neue Staffel im Herbst

Die erste Promi–Ausgabe lief im Jahr 2013. Anfangs zeigte Sat.1 sie im späten August. Seit der Staffel 2022 lief die Show erst später im Jahr. Im vergangenen Jahr zogen 13 Bewohner am 18. November in den Container, der einen neuen Standort bekommen hatte. Während die erste Staffel von «Promi Big Brother» 2013 noch in Berlin entstand, zog die Produktion 2014 nach Köln–Ossendorf um. 2023 hiess es dann: «‹Big Brother› wird Köln treu bleiben und zieht nach Bocklemünd.»