«Promi Big Brother»-Sieg: Die 100.000 Euro gehen an Yeliz Koc

In einem Spiel konnten die Finalistinnen und Finalisten sich zunächst Immunität für das erste Aus erkämpfen. In «Mini–Hochstapler» sollten sie in vier Minuten einen kleinen Turm aus Holzsteinen nach Prinzip des Geschicklichkeitsspiels «Jenga» so hoch wie möglich stapeln. Klein, Koc und Strecker waren sicher, während Mangiapane das Voting–Duell gegen Ljubas verlor. Offenbar recht gefasst verliess er den Container. Er habe gedacht, dass es für ihn sogar schon früher vorbei sein würde.