«Promi Big Brother»: So sieht der TV-Container in diesem Jahr aus

Die «Promi Big Brother»–Kandidaten hausen in dieser Staffel gemeinsam in insgesamt 34 Containern, die stark an die Anfangszeit der Show erinnern. Das Gelände befindet sich aber nicht in Berlin (2013) oder in Köln–Ossendorf (ab 2014), sondern in Köln–Bocklemünd. Auf 378 Quadratmetern stehen den Promis dort neben Wohn–, Schlaf– und Badezimmer auch zwei Sprechzimmer, eine Toilette, ein Aufenthaltsraum, ein PENNY–Markt sowie ein Innenhof zur Verfügung. Einen Luxus–Bereich gibt es jedoch nicht mehr.