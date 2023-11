«Promi Big Brother»: Streit vor dem 60. Geburtstag

Die Stimmung im TV–Container sei «mal ganz oben, mal ganz unten» stellte Reality–Star Matthias Mangiapane (40) zu Beginn der neuesten «Promi Big Brother»–Folge in Sat.1 fest. Und genau das wurde am 23. November mehr als deutlich. Zum einen ging es weiterhin um das öffentlich ausgetragene Ehe–Aus von Iris Klein (56) und ihres Noch–Ehemanns Peter (56). Zum anderen feierten die Promis in der Nacht auf Freitag den 60. Geburtstag von «Big Brother»–Urgestein Jürgen Milski.