«Promi Big Brother»: Von Jimi Blue Ochsenknecht bis Britney Spears

Alle anderen mussten einen Rohbau beziehen. TV–Sternchen Pinar Sevim wusste da noch nicht, ob die Zeit im Container «ohne Essen oder ohne Schminke» besser sei. Ihr folgte Sänger Marc Terenzi (47), der zur Begrüssung erst einmal erfuhr, dass Pinar auf dem Dixi–Klo Pipi gemacht hatte und nicht abspülen konnte. Schauspielerin Doreen Dietel (51) werde ihren Sohn, ihren «Mäusekuchen», vermissen und Ex–«Bachelor» Andrej Mangold (38) habe «einen ganz schlechten Ruf», wie Nick, die mit Glööckler spitzeln durfte, über ihn wissen wollte. Der werde sich ihrer Meinung nach «eine von den Weibern krallen». Sarah–Jane Wollny (27) sei eigenen Angaben zufolge «nicht die hellste Kerze auf der Torte» und Reality–Star Paco Herb (29) sei der Ansicht, dass Regeln dazu da sind, «um sie zu brechen».