«Promi Big Brother»: Walentina Doronina verlobt sich live im TV

Den Sieg konnte Walentina Doronina (22) bei «Promi Big Brother» zwar nicht holen, dafür gibt es von der Kandidatin kurz nach ihrem Auszug private Neuigkeiten. Die Reality-TV-Teilnehmerin und ihr Freund Can haben sich verlobt. Und das live im TV: Der Unternehmer ging am Samstagabend (3. Dezember) in der «Late Night Show» zur Sat.1-Sendung vor seiner Freundin auf die Knie.