«Promi Big Brother»: Zieht Micaela Schäfer in den TV-Container?

Das Erotikmodel Schäfer entwickelt sich mit ihrer erneuten Teilnahme immer mehr zur Trash-TV-Queen. 2012 erreichte sie bereits in der sechsten Staffel der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» den vierten Platz. Seitdem nahm sie an weiteren zahlreichen Reality-Formaten wie zum Beispiel «Promi-Frauentausch», am «Sommerhaus der Stars» oder «Get the F*ck out of my House» teil.