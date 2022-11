«Promi Big Brother»: Zum Reality-Jubiläum gibt es «grosse Brüste»

Was soll man im zehnten Jahr mit «Promi Big Brother» auch erwarten? Sat.1 trumpft zum Jubiläum mit Nackedeis, Sprücheklopfern, Veteranen und einem vermeintlichen Serienmörder auf. Zum Auftakt am 18. November standen zunächst die Einzüge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in zwei von drei Bereichen an - und es gab auch erste Reibungspunkte.