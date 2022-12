ProSieben-Show am 7. Januar

«Promi-Darts-WM 2023»: Diese Stars lassen die Pfeile fliegen

Die «Promi-Darts-WM» kehrt nach einer längeren Pause wieder auf die TV-Bildschirme zurück. Am 7. Januar 2023 treten in der ProSieben-Show erneut Stars gegeneinander an. Diese Promis sind dabei.