Auch abseits der offiziellen Weltmeisterschaft zieht der Dartsport. Das bewies die neueste Ausgabe von «Die Promi-Darts-WM», die am vergangenen Samstag (7. Januar) auf ProSieben ausgetragen wurde. In der Nettoreichweite ab drei Jahren fanden sich rund 5,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um nach zweijähriger Pause den Profi-Promi-Duos wieder beim Pfeile werfen beizuwohnen. Bei der Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren waren es mit 0,650 Millionen immerhin noch 13,1 Prozent. Den Tagessieg im Gesamtpublikum holte sich derweil der ZDF-Krimi «Wilsberg» mit einer Quote von rund 7,1 Millionen.