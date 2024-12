Promi-Gast: Heidi Klum feiert Weihnachtsparty mit Familie Hilton

Kathy Hilton trug eine rote Pailletten–Minirobe mit silbernen Schleifen, Tochter Paris trug eine Variante in Hellblau und Tochter Nicky eine bodenlange Robe mit ebenfalls einer Schleife am Ausschnitt als Hingucker. «In meiner Merlot–Ära», beschrieb Nicky Rothschild ihr Kleid, das sie in einem Instagram–Clip präsentierte. Paris Hilton gab via Instagram–Story zudem einen Einblick in das festliche Ambiente mit geschmücktem Weihnachtsbaum, in der die Gäste die Feier geniessen konnten. «Niemand liebt Weihnachten so sehr wie Kathy Hilton», schrieb sie zu ihrem Video, das die aufwendige Dekoration zeigt.