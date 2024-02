Promi-Glückwünsche für schwangere «Bachelor»-Siegerin Clea-Lacy Juhn

Vorfreude auf «dieses Abenteuer»

Am Freitag hatte Clea–Lacy Juhn die freudige Botschaft auf ihrem Instagram–Account verkündet. «Wir haben ein kleines Geheimnis gehütet... und jetzt ist es Zeit, es mit der Welt zu teilen! Wir werden Eltern und können es kaum erwarten, dieses Abenteuer gemeinsam einzugehen», schrieb sie zu einem Video–Clip, in dem sie einen Strampler und den Schwangerschaftstest zeigt. Die TV–Lady ist in bester Gesellschaft, denn gleich mehrere ehemalige «Bachelor»–Teilnehmerinnen teilten in der vergangenen Woche mit, dass sie schwanger sind. Am Valentinstag hatten Sarah Harrison (32), Angelina Pannek (32) und Jennifer Lange (30) zuvor bereits mit Baby–News überrascht.