Promi-Halloweenparty: Verena Kerth und Marc Terenzi im Grusel-Look

Halloween feiert man für gewöhnlich erst am 31. Oktober. Doch das hielt zahlreiche deutsche Prominente nicht davon ab, sich schon am Donnerstagabend gruselig zu verkleiden und zu feiern. Zum zweiten Mal lud Reality-TV-Darsteller Sam Dylan (31) zur grossen «Sweet House of Horror»-Party in Köln ein. Der Einladung folgten bekannte Kollegen und Freunde des ehemaligen «Prince Charming»-Kandidaten.