Promi-Hochzeit auf Vulcano: Loris Karius hat Diletta Leotta geheiratet

Jawort vor Traumkulisse

Die Kollegin von TV–Star Leotta kam in Begleitung ihrer ältesten Tochter Aurora Ramazzotti (27). Die teilte in ihrer Instagramstory das Tränenvideo und schrieb dazu: «Sie war in Tränen von der ersten bis zur letzten Sekunde.» Das Glamour–Brautpaar, das bereits eine Tochter hat, heiratete unter freiem Himmel vor einer Traumkulisse. Die Braut veröffentlichte auf ihrer Instagramseite einige Impressionen, darunter ihren langen Schleier mit der Aufschrift «All I Ever Wanted» (zu Deutsch: Alles, was ich jemals wollte) und den innigen Hochzeitskuss. Der Bräutigam trug ein weisses Jackett zu einer dunklen Hose.