Promi-Hochzeiten 2022: Das waren die Highlights des Jahres

Die Hochzeit des Jahres war ohne Frage die Trauung von Jennifer Lopez (53) und Ben Affleck (50), kurz Bennifer. Das Paar, das von 2002 bis 2004 schon einmal verlobt war, fand 2021 wieder zueinander und verlobte sich kurze Zeit später. Im Juli heirateten die beiden spontan in der «A Little White Wedding Chapel» in Las Vegas. Mit dabei waren nur wenige Familienmitglieder und Freunde. Im August folgte ein spektakuläres Hochzeitswochenende auf Afflecks Anwesen im US-Bundesstaat Georgia, zu dem zahlreiche Gäste eingeladen waren. Ihre Flitterwochen verbrachten Bennifer anschliessend in Italien.