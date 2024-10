Promi-Hotspot: Auch Amal und George Clooney wollen nach Portugal

Die europäischen Clooney–Anwesen

George Clooney hat seit Jahren einen Fuss in Europa. Der Oscar–prämierte Schauspieler kaufte 2002 ein Haus in Laglio am Comer See. Die Villa Oleandra ist nach Angaben des «Wall Street Journal» inzwischen mehr als 100 Millionen Dollar wert. Das Haus nimmt zudem einen besonderen Platz in der Liebesgeschichte des Paares ein, da George im Jahr 2012 dort eine Dinnerparty ausrichtete, an der Amal als Begleitung eines gemeinsamen Freundes teilnahm. Das Paar begann kurz darauf, sich zu daten ... der Rest ist Geschichte.