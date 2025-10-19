«Promi Padel WM»: Moderator ersetzt spontan verletzten Mats Hummels

Steven Gätjen übernimmt

Was dann passiert, überrascht alle Anwesenden. Gätjen bietet spontan an, selbst einzuspringen. «Spontane Idee – ich bereue jetzt schon, dass ich das ausspreche, was ich gerade denke... Mischa, darf ich dein Partner sein?», fragt der Moderator. Das frischgebackene Duo liefert gleich im ersten Match ab. Gegen Influencerin Dagi Bee (31) und Moderator Daniel Boschmann (45) zeigen Zverev und Gätjen, dass sie mehr als nur Show bieten können. Nach dem Sieg gibt Gätjen schmunzelnd zu: «Jetzt weiss ich auch, warum Mischa allein heruntergekommen ist – er braucht mich ja gar nicht!»