«Promi Padel WM»: Uwe Ochsenknecht, Mats Hummels und Lena Gercke dabei

Sportler, Schauspieler, Models stellen sich der «Promi Padel WM»

Auf dem Padel–Court wird Schauspieler Uwe Ochsenknecht (69) gemeinsam mit Moderator Christian Düren (35) zu sehen sein. Der ehemalige Fussball–Nationalspieler Mario Gomez (40) tritt mit Model Lena Gercke (37) an, Youtuberin Dagi Bee (31) mit Moderator Daniel Boschmann (44) und Ex–Fussballer Marcell Jansen (39) mit Youtuber Stephan Gerick. Der ehemalige Fussballprofi Mats Hummels (36) geht mit Alexander Zverevs Bruder Mischa Zverev (38) ins Rennen, Fussballer Christoph Kramer (34) mit seinem Kollegen Marc Rzatkowski (35), der ehemalige «Bachelor» Dominik Stuckmann (33) mit Influencerin Karo Kauer sowie Content Creator Younes Zarou (27) mit Boris Beckers Sohn Elias Becker (26).