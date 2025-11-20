Promi-Special bei «Wer wird Millionär?»: Die Gewinner unter den Stars

Im selben Jahr wie Pocher jubelte auch Thomas Gottschalk (75). Er beantwortete im November die Millionenfrage «Wie hiess Franz Kafkas letzte Lebensgefährtin, die er 1923, ein Jahr vor seinem Tod, kennenlernte?» mit «Dora Diamant» und lag damit richtig. Die erste und bis dato einzige weibliche «WWM»–Promi–Millionärin ist Barbara Schöneberger (51). Sie tippte 2011 bei der finalen Frage «Wie heisst der Knabe, dem Wilhelm Tell den legendären Apfel vom Kopf schiesst?» auf «Walter». Zwei Millionäre waren bei ihrer Teilnahme Wiederholungstäter: Thomas Gottschalk ging 2001 mit 500.000 D–Mark nach Hause, Barbara Schöneberger 2003 mit 64.000 Euro und 2006 mit 125.000 Euro. 2021 traten beide erneut an.