Promi-Special bei «Wer wird Millionär?»: Diese Stars raten mit

Wiederholungstäter mit dabei

Quizmaster–Kollege Johannes B. Kerner (60) wird auf dem Stuhl Platz nehmen. Er ist ein Wiederholungstäter in dem Special. Der «Quiz–Champion»–Moderator nahm 2003 teil und erspielte 125.000 Euro. Dieselbe Summe erreichte er auch 2020. Ebenso stellt sich erneut Sonja Zietlow (57) dem Wissenstest. 2002 konnte sie sich über 64.000 für den guten Zweck freuen. 2012 nahm sie mit ihrem mittlerweile verstorbenen Dschungelcamp–Moderationskollegen Dirk Bach (1961–2012) teil, gemeinsam erspielten sie 125.000 Euro. Stand–up–Comedian Till Reiners (40) und die ehemalige deutsche Eiskunstläuferin Katarina Witt (59) werden sich beim diesjährigen Promi–Special ebenfalls beweisen müssen.