Marlisa Rudzio und Fabio De Pasquale

«Temptation Island» sollte auch ihre Beziehung testen: Influencerin Marlisa Rudzio (33) und Fitnesstrainer Fabio De Pasquale (28) nahmen 2021 an der dritten «Normalo»-Staffel der Reality-Show teil, blieben ein Paar und traten in der Spielshow «#CoupleChallenge» zusammen an. Erst Anfang 2022 gingen sie getrennte Wege. «Wir waren wie Dick und Doof», erklärt De Pasquale, der auch aus den Reality-Formaten «Are You The One?», «Dating Naked» und «Germany Shore» bekannt ist, über die einstige Beziehung. Über seine Ex sagt er heute: «Ich kann dieser Person einfach nicht vertrauen.» Ob es zu einer Annäherung der beiden bei «Prominent getrennt» kommt, bleibt abzuwarten.