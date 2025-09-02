«Prominent getrennt»: Charlotte Würdig moderiert die Wiedersehensshow

«Prominent getrennt» bekommt laut «rtl.de» eine Wiedersehensshow, die von Charlotte Würdig (47) moderiert wird. Die Reunion–Sendung erscheint dem Bericht zufolge eine Woche nach dem Finale, am 9. September, auf RTL+. Würdig selbst erklärt zu ihrem neuen Job, sie liebe Reality–Formate und «gucke eigentlich alles hoch und runter». Die 47–Jährige fügt hinzu, ihr eigenes Leben fühle sich «sogar auch an wie eine Reality–Show, nur ohne Gage». Für die Reunion–Show von «Prominent getrennt» verspricht sie: «Da kriegt man meine ungefilterte Meinung, ob man möchte oder nicht.»