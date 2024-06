«Prominent getrennt»: Das ist das Sieger-Ex-Paar von Staffel drei

Beim Spiel «Beruhige dich bitte» mussten die Ex–Pärchen acht Bälle auf einer Plattform platzieren, Mike Cees (geb. 1987) und Michelle Monballijn (geb. 1979) haben dafür am längsten gebraucht und mussten die Villa auf dem vierten Platz verlassen. In der nächsten Challenge traten damit Melina Hoch (geb. 1996) und Tim Kühnel (27), Tommy Pedroni (29) und Sandra Sicora (32) und Chiara Fröhlich (26) und Lukas Baltruschat (30) an. Im Spiel «Fahr the car but not too far» mussten Buchstabenbälle mit einem Golfcart richtig positioniert werden, indem die Frauen den Männern spiegelverkehrt Fahranweisungen gaben. Keiner konnte das Spiel richtig beenden, doch mit vier richtigen Antworten konnten Sicora und Pedroni, trotz Tränen und Ausraster während des Spiels, am meisten überzeugen. Der Einzug ins Finale war ihnen damit sicher.