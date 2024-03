«Prominent getrennt»: Starttermin der dritten Staffel ist bekannt

Michelle Monballijn und Mike Cees gingen als das bislang vielleicht grösste Problem–Paar in die «Sommerhaus der Stars»–Geschichte ein. Was vornehmlich an seinem herrischen, von Kritikern als massiv toxisch bezeichneten Verhalten während der Show lag. In der dritten Staffel «Prominent getrennt» wollen sie dennoch versuchen, wieder als Einheit zu funktionieren. Das gilt auch für Luisa Früh und Max Bornmann, deren Beziehung am RTL–Format «Make Love, Fake Love» zerschellte. Immerhin sollen sich die beiden seither als Freunde gut verstehen.