«Prominent getrennt»: Starttermin der neuen Staffel steht fest

Fans waren in Sorge

Dass der Sendetermin für die neue Staffel so spät bekannt gegeben wurde, hatte bereits für Spekulationen gesorgt. Bisher waren die Fans eine Ausstrahlung im Frühjahr gewohnt. Die dritte Staffel zeigte der Sender 2024 ab Anfang April auf RTL+. RTL hatte aber bereits Anfang Juni auf Anfrage von spot on news Entwarnung gegeben und erklärt, dass sich die neue Staffel von «Prominent getrennt» planmässig in Vorbereitung befinde. Gedreht wurde für die Sendung im Herbst in Südafrika.