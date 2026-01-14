«Prominent getrennt»: Vanessa Nwattu und Aleks Petrović sind dabei

Diese Ex–Paare sind ebenfalls dabei

Bereits im vergangenen November hatte RTL die restlichen Ex–Paare für die fünfte Staffel der RTL+–Realityshow verkündet. Tessa Bergmeier (36) wurde 2009 durch «Germany's next Topmodel» bekannt und trat seitdem in zahlreichen Reality–Formaten auf – von «Die Alm» bis zum Dschungelcamp. 2024 war sie mit ihrem damaligen Partner Jakob Morgenstern im «Sommerhaus der Stars». Inzwischen sind die beiden getrennt – und damit bereit für die «Villa der Verflossenen». Vanessa Brahimi und Richard Sternberg trennten sich nach ihrem TV–Debüt im «Sommerhaus der Normalos».