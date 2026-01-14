«Prominent getrennt»: Vanessa Nwattu und Aleks Petrović sind dabei

Vanessa Nwattu (26) und Aleks Petrović (34) werden in die «Villa der Verflossenen» einziehen. Das berichtet «RTL.de». Das Ex–Paar hatte zuletzt das Scheitern der Beziehung mit seiner Teilnahme an «Temptation Island VIP» besiegelt. Bei dem Beziehungstest wurde die Verlobung der beiden auf eine harte Probe gestellt. Die Sendung endete dramatisch mit der Trennung, eine anschliessende Social–Media–Fehde folgte.
Petrović nahm 2022 mit seiner damaligen Freundin Christina Dimitriou (34) an «Temptation Island VIP» teil – und verliebte sich vor laufender Kamera in Verführerin Vanessa, mit der er auf die Insel der Verführung zurückkehrte. Die beiden zogen zuvor bereits ins «Sommerhaus der Stars». Vanessa Nwattu hat sich mit Formaten wie «The Power» und «Reality Queens» auch eine eigene Reality–TV–Karriere aufgebaut. Der selbsternannte «maskuline Mann» Aleks Petrović ist demnächst bei «#CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt» zu sehen.
Diese Ex–Paare sind ebenfalls dabei
Bereits im vergangenen November hatte RTL die restlichen Ex–Paare für die fünfte Staffel der RTL+–Realityshow verkündet. Tessa Bergmeier (36) wurde 2009 durch «Germany's next Topmodel» bekannt und trat seitdem in zahlreichen Reality–Formaten auf – von «Die Alm» bis zum Dschungelcamp. 2024 war sie mit ihrem damaligen Partner Jakob Morgenstern im «Sommerhaus der Stars». Inzwischen sind die beiden getrennt – und damit bereit für die «Villa der Verflossenen». Vanessa Brahimi und Richard Sternberg trennten sich nach ihrem TV–Debüt im «Sommerhaus der Normalos».
Ebenso mit dabei sind das einstige «Love Island»–Traumpaar Yasin Cilingir und Samira Cilingir, Fabian und Tanina von «Too Hot to Handle» und Vivien und Mou sowie Bianca Eigenfeld und Joshi Josh von «Ex on the Beach». Gök Göker und Rebecca Ries trafen bei «Temptation Island VIP» aufeinander. Sie haben einen gemeinsamen Sohn, im Mai 2025 bestätigten sie ihre Trennung.
Ebenso wie in den vorangegangenen Staffeln müssen sich die Ex–Paare erneut in der «Villa der Verflossenen» in Südafrika zusammenraufen, um den Jackpot von bis zu 100.000 Euro zu gewinnen.