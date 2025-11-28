«Prominent verwandt»: Diese sechs Duos legen sich mit den Legats an

Ende Oktober dieses Jahres ist verkündet worden, dass das RTL–Format «Prominent getrennt» 2026 einen Ableger bekommen wird. Anstelle von Ex–Paaren werden sich in «Prominent verwandt» die berühmten Zweierteams aus Mutter oder Vater nebst Tochter oder Sohn zusammensetzen. Als erstes Gespann mit reichlich Zündstoff–Potenzial wurde damals schon Dschungelcamp–Ikone Thorsten Legat (57) und Sohn Nico (27) bekanntgegeben. Nun steht fest, mit welchen sechs weiteren Duos sich die beiden um das Preisgeld von bis zu 100.000 Euro balgen werden.