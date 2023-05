Schauspieler, Comedians und Late-Night-Hosts wissen am besten, dass ohne die riesige Armada von Drehbuch-Autoren und Pointen-Schreiber in der Film- und Entertainment-Branche nichts läuft. Kein Wunder also, dass der derzeitige Streik der US-Drehbuchautoren auf grosses Verständnis bei jenen Promis trifft, die ohne die Mitglieder der Writers Guild of America (WGA) auf dem Trockenen sässen.