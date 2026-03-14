Promis lieben den Schnitt: Diese Bobs sind jetzt angesagt

Wer sich bislang nicht von seinen langen Haaren trennen konnte, bekommt jetzt überzeugende Argumente für einen neuen Look. Stars wie Margot Robbie (35) machen vor, wie modern und wandelbar die Bob–Frisur ist. Die Schauspielerin bewies bei der Paris Fashion Week, dass sich eine Typveränderung lohnt. Sie begeisterte mit einem welligen Long Bob – die perfekte Frisur für alle, die ihre Haare nicht zu kurz schneiden lassen wollen. Der Seitenscheitel gibt der Frisur zusätzliches Volumen, Wispy Bangs lassen den Look verträumt wirken.