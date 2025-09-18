Promis reisen am Kindertag zurück in ihre Kindheit

Bald Nachwuchs bei Diego Pooth?

«Verlieren gehört im Leben genauso dazu wie gewinnen», findet auch der amtierende «Let's Dance»–Sieger Diego Pooth (22). Für ihn verkörpert Kindheit vor allem eines: «Ich finde es so schön, dass man als Kind keine Hemmungen hat, einem ist eigentlich egal, was die anderen denken. Man zieht sein Ding einfach durch.» Seine Freundin Louisa Büscher (23) strahlt beim Anblick der tobenden Kinder. Ihre schönste Erinnerung an die Kindheit? «Ich glaube, das Zusammenkommen mit den Freunden nach der Schule, sei es auf dem Fussballplatz oder auf dem Spielplatz. Einfach mit so vielen wie möglich Spass haben, frei sein und alles drumherum vergessen.»