Promisohn und Fussballtalent: Gabriel Zarrella verlängert beim VfB

Die Familie Zarrella hat einen Grund zu feiern: Gabriel Zarrella (17) hat einen weiteren Karriere–Meilenstein erreicht. Anders als seine prominenten Eltern Giovanni (47) und Jana Ina Zarrella (49) ist der 17–Jährige aber nicht in der Entertainmentbranche aktiv. Er startet als Fussballer durch. Sein Verein, der VfB Stuttgart, verkündete gerade, dass man dort weiter auf Gabriel Zarrella baut.
Der Klub erklärte: «Der Innenverteidiger aus der U19 hat seinen Vertrag verlängert und bleibt dem VfB auch über die laufende Saison hinaus erhalten.» Zudem heisst es über den Spieler: «Seit Sommer 2024 trägt Gabriel Zarrella das Trikot mit dem Brustring. Damals wechselte der Innenverteidiger aus der Jugend von Viktoria Köln in die U17 des VfB und wurde dort auf Anhieb Leistungsträger.»
Der Direktor des Nachwuchsleistungszentrums, Stephan Hildebrandt, hob zudem die «kontinuierlich positive Entwicklung» von Zarrella hervor: «Er ist ein physisch starker Spieler mit sehr guten technischen Anlagen und einem ausgezeichneten Spielverständnis. Wir glauben an die Perspektive Gabriels beim VfB über die U19 hinaus und freuen uns, dass er bei uns ist.» Wie die «Bild»–Zeitung schreibt, waren angeblich auch andere Klubs an dem Talent interessiert.
Familie zeigt sich stolz
Vater Giovanni Zarrella zeigt sich auf Instagram stolz. In seinen Storys teilte der Sänger und Moderator ein Foto, das seinen Sohn offenbar bei der Vertragsunterzeichnung zeigt. Dazu heisst es: «Arbeit. Fleiss. Mut. Leidenschaft. Beharrlichkeit. Stolz auf dich.» Und auch Mutter Jana Ina verweist in ihren Instagram–Storys auf den Karriere–Meilenstein von Gabriel hin. «Harte Arbeit zahlt sich aus», ist bei ihr unter anderem dazu zu lesen. Sie schreibt zudem, dass ihr Herz «vor Stolz platzt». Zu dem Post des Vereins zur Vertragsverlängerung gibt es zudem einen Beitrag von Gabriels Onkel Stefano Zarrella (35), der viele Freuden–Emojis dort hinterliess.