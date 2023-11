ProSieben-Magazin «Zervakis & Opdenhövel. Live» wird eingestellt

Sowohl Opdenhövel als auch Zervakis wolle und werde man weiter eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das Aus von «Zervakis & Opdenhövel. Live» bedeute allerdings keine Reduzierung des journalistischen Engagements von ProSieben, so Hiller weiter: «Wir werden in Zukunft versuchen, mehr Reportagen unter dem Label ‹ProSieben THEMA.› in der Prime–Time zu senden.» Für diese Reportagen sei der Sender in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet worden.