ProSieben-Moderatorin Charlotte Potts zeigt ihren Chemo-Alltag

Charlotte Potts teilt auch Einblicke in ihre kleinen Routinen während der Chemotherapie: Auf dem Weg zur Behandlung läuft stets «Pirates of the Caribbean», nach der Blutabnahme gönnt sie sich eine Laugenstange und Cappuccino aus dem Krankenhaus–Kiosk. Spaziergänge, Yoga und Lesen von lange zurückgestellten Büchern helfen ihr an dunkleren Tagen. Auch die Zeit mit ihren Kindern geniesst sie bewusst – selbst wenn es um Fussballspiele geht, die sie eigentlich nicht interessieren.